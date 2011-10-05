Нужно наполнить сайт товарами, фото+описание(контент)300 символов, около 500 товаров. Бюджет 3000грн. сроки около месяца, то есть не срочно, (но качественно должно быть),поэтому и оплату такую поставили. Но выслушаем всех,пишите, нам не срочно,поэтому кому не помешает ...
Размещение информации на форумах
Требуется разместить определенную информацию на форумах. Контент не является спамом.
Причем не проспамив всё подряд, а с умом.
Для этого:
* регистрируете email адрес
* сами подбираете подходящие форумы (исключительно автомобильной тематики, живые, с посещалкой и реальным общением). Автоклубы типа mazda3club.ru, suzukovod.ru, http://forum.mazda-club.ru/
* регистрируете аккаунты (желательно с одним и тем же ником и паролем, ник должен быть человеческий)
* размещаете сообщение с галочкой "уведомлять при ответе" в правильный раздел форума
Отчет предоставляется в виде ссылок на сообщения, а также передачей мне email адреса и реквизитов аккаунтов.
Поскольку контент реально "в тему", модераторы при правильном размещении не удаляют его - проверено.
Вот пример http://www.suzukovod.ru/showthread.php?p=444963#post444963
Мёртвофорумы не нужны и не оплачиваются.
Никаких других сообщений с этих аккаунтов не размещаете, никаких ссылок в профиль не кладете. Ни сейчас ни потом.
Оплата WMR по факту приема работы. Предоплаты не будет.
Делайте ставку за 100 форумов.В реалии планируем 300-500.
Автоматизация не прокатит, если обнаружу неправильный выбор раздела более 5% - работу не приму.
Школьники проходят мимо. С кривой репутацией тоже. Любители передавать работу другим также.
Заявки фрилансеров
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