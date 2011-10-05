Размещение информации на форумах

Требуется разместить определенную информацию на форумах. Контент не является спамом.

Причем не проспамив всё подряд, а с умом.

Для этого:

* регистрируете email адрес

* сами подбираете подходящие форумы (исключительно автомобильной тематики, живые, с посещалкой и реальным общением). Автоклубы типа mazda3club.ru, suzukovod.ru, http://forum.mazda-club.ru/

* регистрируете аккаунты (желательно с одним и тем же ником и паролем, ник должен быть человеческий)

* размещаете сообщение с галочкой "уведомлять при ответе" в правильный раздел форума

Отчет предоставляется в виде ссылок на сообщения, а также передачей мне email адреса и реквизитов аккаунтов.

Поскольку контент реально "в тему", модераторы при правильном размещении не удаляют его - проверено.

Вот пример http://www.suzukovod.ru/showthread.php?p=444963#post444963

Мёртвофорумы не нужны и не оплачиваются.

Никаких других сообщений с этих аккаунтов не размещаете, никаких ссылок в профиль не кладете. Ни сейчас ни потом.

Оплата WMR по факту приема работы. Предоплаты не будет.

Делайте ставку за 100 форумов.В реалии планируем 300-500.

Автоматизация не прокатит, если обнаружу неправильный выбор раздела более 5% - работу не приму.

Школьники проходят мимо. С кривой репутацией тоже. Любители передавать работу другим также.