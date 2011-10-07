Разместить объявление на досках Казахстана

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Завершен3 заявки237 просмотров

Разместить объявление на "досках объявлений" Казахстана - 50 ресурсов, разместить объявление в 20-ти соц.закладках. предоставить отчет ссылками на объявление. оплата по вебмани. пишите цену за одно объявление.

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14 лет назад
mitrakov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FilipovWeb
Игорь 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$11
1 день
Хорошо выполнена работа, рекомендую.
Замечательный заказчик. Быстро проверил работу и оплатил. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

FilipovWeb
Игорь 
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