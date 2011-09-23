FilipovWeb

Игорь FilipovWeb

 
36 летУкраина/Кропивницкий
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Филипов Игорь

Контактная информация:

тел. +38 0956392615

skype: fill87igor

e-mail: [email protected]

Сертифицированный специалист по контекстной рекламе Google Ads, Yandex Direct

Контент-менеджмент:

-наполнение сайтов и магазинов контентом

-размещение объявлений

-поиск и обработка фотографий

Редактирование/Корректировка:

-конвертирование файлов разных форматов

-распознавание и корректировка текста

-набор текста

Знание ПК:

Знание Windows, Office, HTML, CSS, Photoshop, Wordpress

Языки:

Украинский, русский, английский( со словарем)

Профессиональные качества:

Пунктуальность, компетентность, ответственность, внимательность, вежливость, коммуникабельность, целенаправленность.

WordPressHTMLCSSPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
mitrakov
46 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$11
10 баллов
12 лет назад
Разместить объявление на досках Казахстана
Хорошо выполнена работа, рекомендую.
Замечательный заказчик. Быстро проверил работу и оплатил. Рекомендую сотрудничать.
Ответный отзыв
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Размещение объявления на досках и форумах.
Отличный исполнитель. Выполнил работу в срок. Советую с ним работать.
Всё замечательно. Работодателем доволен.
Ответный отзыв