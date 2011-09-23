Филипов Игорь
Контактная информация:
тел. +38 0956392615
skype: fill87igor
e-mail: [email protected]
Сертифицированный специалист по контекстной рекламе Google Ads, Yandex Direct
Контент-менеджмент:
-наполнение сайтов и магазинов контентом
-размещение объявлений
-поиск и обработка фотографий
Редактирование/Корректировка:
-конвертирование файлов разных форматов
-распознавание и корректировка текста
-набор текста
Знание ПК:
Знание Windows, Office, HTML, CSS, Photoshop, Wordpress
Языки:
Украинский, русский, английский( со словарем)
Профессиональные качества:
Пунктуальность, компетентность, ответственность, внимательность, вежливость, коммуникабельность, целенаправленность.
Портфолио
- Сертификаты Google Ads71 просмотр
- Отзывы о моей работе с другой биржи фриланса99 просмотров
- Визитка233 просмотра
- Визитка214 просмотров
- Визитка196 просмотров
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
12 лет назад
Хорошо выполнена работа, рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Быстро проверил работу и оплатил. Рекомендую сотрудничать.
$12
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Выполнил работу в срок. Советую с ним работать.
Ответный отзыв
Всё замечательно. Работодателем доволен.