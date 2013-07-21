elmara_10

Эмма elmara_10

 
37 летРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
расшифровка аудио- и видеозаписей, набор текста

На веблансере выступаю

как исполнитель по направлениям "расшифровка аудио- и видеозаписей, набор и корректировка текста" и "курсовые работы по химическим и биологическим дисциплинам".

Отзывы заказчиков
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
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Отлично справилась с заданием. Легкий в общении человек. Рекомендую
Отличный заказчик. С четким ТЗ и своевременной оплатой.
Ответный отзыв
otl5ru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$32
10 баллов
10 лет назад
Набор текста
Очень ответственный автор! Выполнила работу быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик! Понятное задание, постоянная связь, своевременная оплата
Ответный отзыв
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Набор текста из pdf файла журнала
Опять сотрудничали и опять качественно и в срок выполненная работа.
Отличный заказчик и приятный человек. Быстрая оплата, понятная постановка задачи, приятное общение. Работала с удовольствием.
Ответный отзыв
Zaandr
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Расшифровка аудиозаписей
Доволен качеством, сроками и ценой.
Очень довольна нашему сотрудничеству с Андреем: четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. А главное - интересный проект.
Ответный отзыв
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Набор текста из pdf файла журнала
Задание выполнено правильно, качественно и в срок.
Руслан, спасибо вам за заказ. Очень было приятно с вами сотрудничать.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
8 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
$4/час
от $4от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга