расшифровка аудио- и видеозаписей, набор текста
На веблансере выступаю
как исполнитель по направлениям "расшифровка аудио- и видеозаписей, набор и корректировка текста" и "курсовые работы по химическим и биологическим дисциплинам".
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Отлично справилась с заданием. Легкий в общении человек. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. С четким ТЗ и своевременной оплатой.
$32
10 баллов
10 лет назад
Очень ответственный автор! Выполнила работу быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятное задание, постоянная связь, своевременная оплата
$21
10 баллов
10 лет назад
Опять сотрудничали и опять качественно и в срок выполненная работа.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и приятный человек. Быстрая оплата, понятная постановка задачи, приятное общение. Работала с удовольствием.
$11
10 баллов
10 лет назад
Доволен качеством, сроками и ценой.
Ответный отзыв
Очень довольна нашему сотрудничеству с Андреем: четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. А главное - интересный проект.
$20
10 баллов
10 лет назад
Задание выполнено правильно, качественно и в срок.
Ответный отзыв
Руслан, спасибо вам за заказ. Очень было приятно с вами сотрудничать.
Редактирование и Корректура
8 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
$4/час
от $4от 2 дней
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Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$20/час
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Переводы
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$4/час
от $4от 1 дня
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