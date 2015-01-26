Построение графика

Чертежи и СхемыЗавершен1 заявка205 просмотров
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Уважаемые фрилансеры. Нужна помощь такого рода.

Необходимо построить график в трех координатах. Это не функция.

Есть по пять значений для осей х и у, и им соответствующее z. Т.е. набор таков x1, y1, z1 .... x5, y5, z5.

срок 1-2 дня

на выходе эксель файл или иной редактируемый файл с построенным графиком.

цена?

9 лет назад
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$5
2 дня
Юрий - мастер своего дела. Спасибо, Юрий.
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