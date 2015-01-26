Построение графика

Уважаемые фрилансеры. Нужна помощь такого рода.

Необходимо построить график в трех координатах. Это не функция.

Есть по пять значений для осей х и у, и им соответствующее z. Т.е. набор таков x1, y1, z1 .... x5, y5, z5.

срок 1-2 дня

на выходе эксель файл или иной редактируемый файл с построенным графиком.

цена?