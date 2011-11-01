Курсовая работа по деталям

Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

исходные данные к проекту

1 разработать инструментальную накладку для обработки детали

1.1 разработать маршрутную технологию

1.2. подобрать режущие и вспомогательные инструменты и дать их обоснование

1.3. рассчитать режимы резания

1.4. описать настройку инструмента вне станка

1.5. вычертить инструментальную наладку.

2. рассчитать, сконструировать и дать рабочие чертежи следующих инструментов:

Групповой протяжки для обработки цилиндрического отверстия в детали из стали 10 с ?В=550Мпа. Размеры: Внутренний d=38Н9; длина отверстия l=28

2.3.Чашечного долбяка для нарезания прямозубых цилиндрических колес с углами зацепления ?=20?. Модуль колеса m=6.25; делительный диаметр d=125мм. Дать проверочный расчет долбяка

содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Аннотация

Введение

Оглавление

1. расчеты режущих инструментов в соответствии с заданием

2. расчет проектируемого инструмента на ЭВМ ( по заданию консультанта)

3.разработка инструментальной накладки( см. по п. 3.1.)

4. перечень графического материала( с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

Рабочие чертежи режущих инструментов и инструментальной наладки

Чертежи делать в Компасе

9 лет назад
workbest
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Технологическая и экономическая часть для диплома по архитектуре

    Для дипломного проекта по архитектуре требуется сделать технологическую и экономическую часть. чертежи, пояснительная записка и картинка, на которой преподаватель указал, что нужно сделать, в прикрепленных файлах

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Чертеж козырька

    Начертить в векторной программе козырек (см. фото) с продлением с двух сторон (выделить другим цветом) Глубина 1370 мм. Вылет по +1250 мм. лево право. Тот что есть козырек 4 600мм. Итог длины 7 100мм. Цену указываете

    Чертежи и Схемы12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Безпроводной DMX контроллер RGB лент и диодов на базе Ардуино

    $60

    Необходимо разработать беспроводной DMX контроллер светового реквизита. Задача: управление rgb лентами и 3в светодиодами с помощью DMX. Примерная схема во вложении. Задание состоит из 2-ух частей: 1) Разработка аппаратной составляющей - после чего следует 50% оплата. Я ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Чертеж турбины К-1200 в AutoCAD

    Здравствуйте! Необходимо начертить разрез турбины К-1200, желательно в AutoCAD. У меня имеется готовый ЦВД и ЦСД, их просто необходимо соединить в одном масштабе. ЦНД есть скан. Желательно, чтобы человек хоть немного разбирался в турбостроении и ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Схема

    необходимо сделать схему (см вложение) на формате А1, с рамкой и штампом, как заполнить напишу исполнителю. Пишите цену за работу

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад