Здравствуйте! Необходимо начертить разрез турбины К-1200, желательно в AutoCAD. У меня имеется готовый ЦВД и ЦСД, их просто необходимо соединить в одном масштабе. ЦНД есть скан. Желательно, чтобы человек хоть немного разбирался в турбостроении и ...
Безпроводной DMX контроллер RGB лент и диодов на базе Ардуино
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать беспроводной DMX контроллер светового реквизита.
Задача: управление rgb лентами и 3в светодиодами с помощью DMX.
Примерная схема во вложении.
Задание состоит из 2-ух частей:
1) Разработка аппаратной составляющей - после чего следует 50% оплата.
Я покупаю необходимые компоненты (Али или eBay) и собираю прототип.
2) Написание скетчей для ардуино - вторые 50%
Примером для реализации проекта можно взять это видео http://makezine.com/2011/11/01/light-sequencing-and-decoding-dmx-with-an-arduino/.
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