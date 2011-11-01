Безпроводной DMX контроллер RGB лент и диодов на базе Ардуино

$60
Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка214 просмотров
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Необходимо разработать беспроводной DMX контроллер светового реквизита.

Задача: управление rgb лентами и 3в светодиодами с помощью DMX.

Примерная схема во вложении.

Задание состоит из 2-ух частей:

1) Разработка аппаратной составляющей - после чего следует 50% оплата.

Я покупаю необходимые компоненты (Али или eBay) и собираю прототип.

2) Написание скетчей для ардуино - вторые 50%

Примером для реализации проекта можно взять это видео http://makezine.com/2011/11/01/light-sequencing-and-decoding-dmx-with-an-arduino/.

9 лет назад
Koleus
40 летКипр
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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