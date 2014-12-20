Схема

Чертежи и СхемыЗавершен9 заявок285 просмотров
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необходимо сделать схему (см вложение) на формате А1, с рамкой и штампом, как заполнить напишу исполнителю.

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9 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
yulia_iva
Юлия 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу. Все в срок. Рекомендую.
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