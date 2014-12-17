Заполнить штамп в автокаде срочно

Эскизы от руки дам исполнителю. Примеры: http://vuithelp.ru/img/user/3097.jpg http://citforum.ru/security/software/virt_proc/2.png http://www.panasenko.ru/Articles/77/4.jpg http://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3-compatibility.ru.png Укажите, пожалуйста, в заявке программу в которой будете делать и пару примеров на то, что вы делали в портфолио наиболее близкое по смыслу.