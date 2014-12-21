Чертеж турбины К-1200 в AutoCAD

Чертежи и СхемыЗавершен3 заявки515 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо начертить разрез турбины К-1200, желательно в AutoCAD. У меня имеется готовый ЦВД и ЦСД, их просто необходимо соединить в одном масштабе. ЦНД есть скан. Желательно, чтобы человек хоть немного разбирался в турбостроении и хорошо знал AutoCAD. Задание срочное, до начала следующей неделе необходимо сделать. Бюджет определю из ваших пожеланий.

9 лет назад
ANTON767676
Антон 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
3DDesign
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$1
7 дней
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