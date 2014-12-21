Чертеж турбины К-1200 в AutoCAD

Здравствуйте! Необходимо начертить разрез турбины К-1200, желательно в AutoCAD. У меня имеется готовый ЦВД и ЦСД, их просто необходимо соединить в одном масштабе. ЦНД есть скан. Желательно, чтобы человек хоть немного разбирался в турбостроении и хорошо знал AutoCAD. Задание срочное, до начала следующей неделе необходимо сделать. Бюджет определю из ваших пожеланий.