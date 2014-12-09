Образование:
1 Высшее "Архитектура зданий и сооружений"
2 Cредне-специальное "Архитектура"
Опыт работы:
1 Дизайнер мебели
2 Дизайнер интерьера - компания LanaLex
3 Архитектор - компания Dolnik&co
4 Дизайнер -компания Квартал Концерт
5 3d визуализатор - компания АрхОбраз
6 Дизайнер АМТ Трейд
7 Дизайнер Steko
Знание программных пакетов: 3Dmax, Adobe Photoshop, AutoCAD, Corel Draw.
Личные данные: Творческий, креативный, целеустремленный, быстро обучаемый.
Телефон: 80630438783
https://sites.google.com/view/design2d3d/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
AutoCAD
Все работы выполнены в срок и согласно ТЗ. Постоянно общается с заказчиком, что исключает недопонимания и ошибок. Очень его рекомендую! Вы не останетесь разочарованы!
Ответный отзыв
Отличный заказчик (своевременные ответы и понимание процесса) предоплата и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству (проявив себя как ответственный и коммуникабельный клиент)
$94
10 баллов
10 лет назад
Нужно было сделать 3Д изображение конструкции. В самом начале проекта, кроме схемы конструкции, не было практически никакого понимания что и как будет. Плюс были очень сжатые сроки. В итоге получили отличный результат. Валерий прекрасно понял задачу и отлично с ней справился. Вечером обговорили проект, утром уже были первые результаты, причем не маленькие. И далее в таком темпе. Все текстуры были подобранны или разработаны именно таким образом, как нам и хотелось. Все дополнения и замечания оперативно выполнялись. В общем, доволен работой на 100%. Будем продолжать сотрудничать. Буду рекомендовать, как ответственного и компетентного исполнителя. Спасибо!
Ответный отзыв
Замечательный , а самое главное понимающий (ход событий и процесс работы) заказчик . Своевременные оплаты ,так же как и ответы на вопросы - четкое постановление задачи. Рекомендую для сотрудничества.
Чертежи и Схемы
1 отзыв
от $100
от 1 дня
#50
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $100
от 1 дня
#67
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#73
Машиностроение
нет отзывов
$10/час
от $100от 10 дней
#146
Архитектура зданий
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#393