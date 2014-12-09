Нужно было сделать 3Д изображение конструкции. В самом начале проекта, кроме схемы конструкции, не было практически никакого понимания что и как будет. Плюс были очень сжатые сроки. В итоге получили отличный результат. Валерий прекрасно понял задачу и отлично с ней справился. Вечером обговорили проект, утром уже были первые результаты, причем не маленькие. И далее в таком темпе. Все текстуры были подобранны или разработаны именно таким образом, как нам и хотелось. Все дополнения и замечания оперативно выполнялись. В общем, доволен работой на 100%. Будем продолжать сотрудничать. Буду рекомендовать, как ответственного и компетентного исполнителя. Спасибо!