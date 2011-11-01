Нужно выполнить чертеж к дипломной

Чертежи и СхемыЗакрыт8 заявок325 просмотров
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Нужно выполнить чертеж к дипломной по электронике. Чертеж - Сводная таблица технических характеристик. А так же в 5 других чертежах к этой же работе рамку сделать правильную.

9 лет назад
ylunu
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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