Технологическая и экономическая часть для диплома по архитектуре

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка259 просмотров
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Для дипломного проекта по архитектуре требуется сделать технологическую и экономическую часть.

чертежи, пояснительная записка и картинка, на которой преподаватель указал, что нужно сделать, в прикрепленных файлах

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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