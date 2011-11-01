Чертеж козырька над балконом

Для дипломного проекта по архитектуре требуется сделать технологическую и экономическую часть. чертежи, пояснительная записка и картинка, на которой преподаватель указал, что нужно сделать, в прикрепленных файлах
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