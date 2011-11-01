Перевод этажей знания с бумажного носителя в autocad

Чертежи и СхемыЗакрыт32 заявки536 просмотров
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Нужно перевести 5 этажей здания в autocad - школа. Размеры есть.

Все этажи примерно одинаковы. Срок исполнения до 21.01.2015

9 лет назад
djoanst
Юлия 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад