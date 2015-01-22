Выполнить 6 чертежей по начертательной геометрии

Для дипломного проекта по архитектуре требуется сделать технологическую и экономическую часть. чертежи, пояснительная записка и картинка, на которой преподаватель указал, что нужно сделать, в прикрепленных файлах
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Дисциплина: Основы графики и рисунка
Примечание: В файлах 6 заданий - их нужно выполнить, все 6. Там есть примеры выполнения задач, а также само задание, отмеченное в кружок 4.
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