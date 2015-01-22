Выполнить 6 чертежей по начертательной геометрии

$75
Чертежи и СхемыЗавершен3 заявки232 просмотра
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Дисциплина: Основы графики и рисунка

Примечание: В файлах 6 заданий - их нужно выполнить, все 6. Там есть примеры выполнения задач, а также само задание, отмеченное в кружок 4.

Срок - 19 января до 16.00 мск СТРОГО

Бюджет 3800р., оплата после предоставления скриншотов выполненных работ. Можно частями, предоплат нет.

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$75
1 день
Работа выполнена качественно и в очень короткий срок. Юрий всегда вежлив, всегда на связи. Огромный плюс!
Спасибо Елене за приятное сотрудничество! Всегда интересные проекты. Оплата в полном объеме и своевременно. Рекомендую!