Выполнить 6 чертежей по начертательной геометрии

Дисциплина: Основы графики и рисунка

Примечание: В файлах 6 заданий - их нужно выполнить, все 6. Там есть примеры выполнения задач, а также само задание, отмеченное в кружок 4.

Срок - 19 января до 16.00 мск СТРОГО

Бюджет 3800р., оплата после предоставления скриншотов выполненных работ. Можно частями, предоплат нет.