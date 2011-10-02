Добавление контента на сайт детских товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок273 просмотра

Нужны:

Опыт добавления детских товаров;

Постоянно на связи;

Аккуратность и понимание задач;

Работа комбинированная (копипаст+рерайт+копирайт) в зависимости от товара

Магазин на WebAsyst'е

14 лет назад
john84
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров