Формирование прайса интернет-магазина.

ВНИМАНИЕ ОПИСАНИЕ В ТЕХЗАДАНИИ ИЗМЕНИЛОСЬ. Все кто подал заявки прошу ознакомиться повторно. Установлен бюджет!

Нужно вытянуть информацию и картинки с англоязычного интернет-магазина одежды и забивать в простенькую форму. Наименования товаров и описание переводить на русский. ВНИМАНИЕ: ПЕРЕВОД НЕ МАШИННЫЙ. Перевод правильный и логический. Вотермарка нету, нужно просто сохоранять картинки так как указано в техзадании. Предположительно на начальном этапе около 100 наименований товара. В дальнейшем буду сотрудничать с исполнителем.

Форма в отдельном файле.

Бюджет 0,12 дол за позицию