Имеется сайт интернет-магазина, который будет продавать портативную электронную технику. Адрес сайта - http://notebukov.net Имеется блог на движке Word Press. Адрес сайта блога - http://notebukov.info. Тематика блога - соответствующая : ноутбуки, нетбуки, планшетные ...
Формирование прайса интернет-магазина.
ВНИМАНИЕ ОПИСАНИЕ В ТЕХЗАДАНИИ ИЗМЕНИЛОСЬ. Все кто подал заявки прошу ознакомиться повторно. Установлен бюджет!
Нужно вытянуть информацию и картинки с англоязычного интернет-магазина одежды и забивать в простенькую форму. Наименования товаров и описание переводить на русский. ВНИМАНИЕ: ПЕРЕВОД НЕ МАШИННЫЙ. Перевод правильный и логический. Вотермарка нету, нужно просто сохоранять картинки так как указано в техзадании. Предположительно на начальном этапе около 100 наименований товара. В дальнейшем буду сотрудничать с исполнителем.
Форма в отдельном файле.
Бюджет 0,12 дол за позицию
Заявки фрилансеров
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