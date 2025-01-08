Работаю в Фигме, разрабатываю современный чистый дизайн, учитываю нишу и особенности бизнеса.
Работаю с Тильдой. Делаю простые, не перегруженные графикой аккуратные концепты. Упор делаю на текст, который сможет рассказать об услуге или продукте и подвести посетителя к покупке. Делаю сайты на стандартных и Zero-блоках. Выпускник "Тильдошной", есть сертификат.
Дизайн
Разрабатываю индивидуальный дизайн для вашего сайта. Работаю в Фигме. Лендинг, Интернет-Магазин, блог, многостраничные сайты.
Дизайн в Figma
● Лендинг до 8 блоков - от 3000 грн
● Многостраничного сайта, создание дизайн концепции - от 3500 грн
● Блог, карточки новостей, многостраничный сайт - от 4500 грн
● Интернет-магазин, карточки товаров, форма заказа - от 5000 грн
Сайт "под ключ" на Тильде
● Сайт визитка Landing-page от 4500 грн
● Многостраничный сайт-концепт для компании от 5500 грн
● Блог, новостной сайт - от 6000 грн
● Интернет–магазин от 8500 грн
● Перенос вашего сайта на Тильду от 3700 грн
Подробнее: www.horbach.com.ua
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