Разрабатываю дизайн и сайты "под ключ" на Тильде

Работаю в Фигме, разрабатываю современный чистый дизайн, учитываю нишу и особенности бизнеса.

Работаю с Тильдой. Делаю простые, не перегруженные графикой аккуратные концепты. Упор делаю на текст, который сможет рассказать об услуге или продукте и подвести посетителя к покупке. Делаю сайты на стандартных и Zero-блоках. Выпускник "Тильдошной", есть сертификат.

Дизайн

Разрабатываю индивидуальный дизайн для вашего сайта. Работаю в Фигме. Лендинг, Интернет-Магазин, блог, многостраничные сайты.

Дизайн в Figma

● Лендинг до 8 блоков - от 3000 грн

● Многостраничного сайта, создание дизайн концепции - от 3500 грн

● Блог, карточки новостей, многостраничный сайт - от 4500 грн

● Интернет-магазин, карточки товаров, форма заказа - от 5000 грн

Сайт "под ключ" на Тильде

● Сайт визитка Landing-page от 4500 грн

● Многостраничный сайт-концепт для компании от 5500 грн

● Блог, новостной сайт - от 6000 грн

● Интернет–магазин от 8500 грн

● Перенос вашего сайта на Тильду от 3700 грн

Подробнее: www.horbach.com.ua