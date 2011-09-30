Размещение объявления на форумах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок173 просмотра

Искать самостоятельно форумы на тематику мобильной связи и подобного.

Есть специфика сайтов , необходимых для размещения.

Размещать там в определенных разделах текст – объявление.

Оплата 1 объявления 2,5 рубля, т.е за 100 штук – 250 рублей.

При размещении по зарубежным сайтам оплата 3 рубля за штуку или 300 рублей за 100 штук.

Выплата вебмани после размещения 100 штук.Ограничений по количеству размещений нет.

Навыки для работы не требуются...Все что необходимо это время и комп.

Все вопросы в аську 235385286

14 лет назад
TrafikKuplyu
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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