Нужно наполнять туристические порталы информацией - требуется человек с опытом администрирования сайтов: создание страниц, меню, вставка фотографий и т.д. Информацию предоставляем.
Размещение объявления на форумах
Искать самостоятельно форумы на тематику мобильной связи и подобного.
Есть специфика сайтов , необходимых для размещения.
Размещать там в определенных разделах текст – объявление.
Оплата 1 объявления 2,5 рубля, т.е за 100 штук – 250 рублей.
При размещении по зарубежным сайтам оплата 3 рубля за штуку или 300 рублей за 100 штук.
Выплата вебмани после размещения 100 штук.Ограничений по количеству размещений нет.
Навыки для работы не требуются...Все что необходимо это время и комп.
Все вопросы в аську 235385286
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