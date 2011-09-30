Наполнение сайтов

$3500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок352 просмотра

Eсть несколько десятков сайтов одной тематики(техническое товары)

каждый сайт это узконаправленное направление.

Все сайты сделанны на 2 движках DLE и joomla

что касаемо тех части.

Задачи..

Наполнение контентом взятым из интернета

либо pdf каталогов(предоставляются).

Требования к наполнению..1-2 картинки.

текста (рерайт для 15-25 страниц+ 5-6 страниц копипаста)

с добавление ключевых слов. + дополнительная задача

формирование облака слов(цыфр) для НЧ.(несложно)

От исполнителя требуется сдавать работу в срок

Обязательные знание что такое SEO, опыт работы с движками.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ !!!

Орентировачный бюджет 100000р на все сайты.

Работа поэтапная.

DLEJoomla
14 лет назад
acua
49 лет
20 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Romagua
Роман 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$3500
60 дней

Заявки фрилансеров

Romagua
Роман 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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