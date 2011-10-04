Донаполнить магазин товаром

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен17 заявок319 просмотров

Скопировать товар с одного магазина в другой, осталось не много. (Магазин на Virtuemart)

Работы на пару часов. Количество товара - начиная с категории FERRAGAMO SALVATORE (http://tdlotos.com.ua/perfumes.php)

Только рисунки и описание.

Срочно (3 дня) Указываем цены.

14 лет назад
atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена в сроки и качественно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
Александр - отличный заказчик. Четкое задание и оплата без задержек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад