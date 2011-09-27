Написание сообщений на форумах

Необходимо написание сообщений на форуме о заработке в интернете. Сообщения могут быть любого содержания но не слишком короткие и в темму ветки форума.

Сообщения должны быть адекватными, в некоторых случаях полезны для остальных участников форума. Так что обязательно быть "в теме".

Оплата за сообщение не зависимо от его велечины = $0.1.

Обьём порядка 100 сообщений, и более.

Возможно длительное сотрудничество.

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