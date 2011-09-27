Написание сообщений на форумах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок229 просмотров

Необходимо написание сообщений на форуме о заработке в интернете. Сообщения могут быть любого содержания но не слишком короткие и в темму ветки форума.

Сообщения должны быть адекватными, в некоторых случаях полезны для остальных участников форума. Так что обязательно быть "в теме".

Оплата за сообщение не зависимо от его велечины = $0.1.

Обьём порядка 100 сообщений, и более.

Возможно длительное сотрудничество.

Если Вас заинтересовало данное предложение оставляйте тут свой e-mail для связи.

14 лет назад
Smitterito
Евгений 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров