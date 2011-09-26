Наполнение сайта (1000 позиций оборудования)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка161 просмотр

Добрый день.

Необходимо наполнить сайт по продаже европейского оборудования.

К каждому оборудованию нужно написать характеристики, Прикрепить PDF карточку и картинку оборудования , сайт от куда брать данные дам.

Наполняется все по каталогу Zoo через административную панель Joomla.

Интересуют минимальные сроки до конца недели 30 Сентября.

Срочно!

Joomla
14 лет назад
SeSea
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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