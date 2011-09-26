Размещение объявлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок209 просмотров

Требуется разместить готовые объявления на электронных досках объявлений в городах (Москва , Санкт-Петербург , Екатеринбург) с фотографиями.

Из расчета (10 досок с высоким рейтингом (Авито, OLX, Slando и.т.п)

И 30-40 остальных.Всего не мене 50 готовых промодерированных объявлений.

Размещение в ручную!

14 лет назад
richtel
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров