Необходимо собрать базу компаний

Нужен человек для сбора базы данных компаний.

Даю на входе:

тематику, список городов, ключевики для поиска в яндексе.

необходимо искать сайты заданной тематики по городам, смотреть на сайте - делает ли компания одну интересующую меня услугу. Если делает, то добавлять эту компанию в базу в Excel формата:

адрес сайта, телефон компании, e-mail.

всякий левак в базу пихать не резон - вся база будет обзваниваться и обман быстро вскроется.

оплата - 10 центов за одну компанию.

Всем спасибо, человек пока найден.