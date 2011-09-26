Добавление фото на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок221 просмотр

Задание:

1) загрузить 95 фотографий на сайт;

2) для каждой фотографии проставить галочки (жанр и тип).

Первое - механическая работа (если методично примерно 40-60 минут с хорошим интернетом).

Второе - не совсем механическое (нужно посмотреть на фото и выбрать из предложенного набора жанров (напр., портрет, пейзаж) и типов). В принципе не сложно. Еще около 1 часа примерно.

Бюджет - предлагайте.

Сроки - 3 дня.

14 лет назад
Saatizo
Уланов 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Задание выполнил очень быстро, при этом проявил инициативу, более точно перераспределил картины по категориям. Работой доволен, рекомендую.
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Заявки фрилансеров

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад