Искать и добавлять картинки на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок401 просмотр

Задача простая до смеха: открываем страницу, ище по названию страницы подходящую картинку, вставляем на сайт. Требования к картинкам не строгие. Обязателен опыт работы с админками Wordpress, Joomla, DLE.

Оплата: 0,50 RUR за каждую картинку. Объемы заданий большие.

Рассчитываемся по требованию исполнителя. Форма оплаты: WebMoney, Яндекс, банковская карта и др.

Обращаться:

ICQ: 639тире766тире812

iliya.dubrovskiПЁСgmail.com

DLEJoomlaWordPress
14 лет назад
Dubrovski_I
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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