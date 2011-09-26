Здравствуйте, нужен человек который будет добавлять данные в базу MySQL. 1) Имеется сфотографированное расписание занятий, нужно эти данные распознать и добавить в базу. 2) Имеются ворд тексты, нужно взять эти тексты и сохранять ...
Искать и добавлять картинки на сайт
Задача простая до смеха: открываем страницу, ище по названию страницы подходящую картинку, вставляем на сайт. Требования к картинкам не строгие. Обязателен опыт работы с админками Wordpress, Joomla, DLE.
Оплата: 0,50 RUR за каждую картинку. Объемы заданий большие.
Рассчитываемся по требованию исполнителя. Форма оплаты: WebMoney, Яндекс, банковская карта и др.
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ICQ: 639тире766тире812
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