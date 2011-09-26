Нужно разместить рекламный текст на сайты, сам текст есть и список сайтов куда необходимо разместить есть. Срок 3-4 часа. Оплата Яндекс.Деньги. Если готовы, то могу скинуть текст и список сайтов для размещения. ICQ 636-258-883
Собрать email адреса различных агентств.
Документ txt,doc или excel:
Тип агентства, далее в столбик email-адреса
С 3-х различных сайтов
http://www.fashionbank.ru/model-agency/page1.html 243
http://www.eventcatalog.ru/agency/ 1600-1800
http://www.all-agency.ru/ 1350
Оплата после проверки, если база не ложная, ни откуда не скопирована,и идет в таком порядке как на этих сайтах.
Заявки фрилансеров
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