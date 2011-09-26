Размещение рекламы на сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки131 просмотр

Нужно разместить рекламный текст на сайты, сам текст есть и список сайтов куда необходимо разместить есть. Срок 3-4 часа. Оплата Яндекс.Деньги. Если готовы, то могу скинуть текст и список сайтов для размещения. ICQ 636-258-883

14 лет назад
IKGe
36 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поиск контента в интернет

    Поиск контента в интернет Ищем в поисковых системах по определенным ключевым словам (ключевые слова дам) предприятия и компании, выходите на региональный портал предприятий или желтые страницы. Выходим на сайты ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форума по психологии

    Всем доброго дня. После смены дизайна форума psydom тчк ru/forum и оттока пользователей (форум фактически не функционировал) требуются постеры. Учитывая что проект не коммерческий, а скорее для души, соответственно ...

    Наполнение сайтов4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Размещение объявлений

    $50

    Требуется разместить готовые объявления на электронных досках объявлений в городах (Москва , Санкт-Петербург , Екатеринбург) с фотографиями. Из расчета (10 досок с высоким рейтингом (Авито, OLX, Slando и.т.п) И 30-40 остальных.Всего не мене ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавление фото на сайт

    Задание: 1) загрузить 95 фотографий на сайт; 2) для каждой фотографии проставить галочки (жанр и тип). Первое - механическая работа (если методично примерно 40-60 минут с хорошим интернетом). Второе ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить товарами детский интернет-магазин

    Только с опытом работы по данной тематике. Просьба не беспокоить, если вы не наполняли раньше подобные проэкты Требования: разбираться в детских товарах и знать какой товар для какого возраста подходит ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад