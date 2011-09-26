Поиск контента в интернет

Ищем в поисковых системах по определенным ключевым словам (ключевые слова дам) предприятия и компании, выходите на региональный портал предприятий или желтые страницы.

Выходим на сайты компании, записываем данные в Excel файл

Название компании, почтовый адрес с индексом, веб ссылку с адресными данными предприятия (там где они обычно указывают контакт), телефон1, телефон2, факс (если есть, если нет оставляем пустой поле), сфера деятельности (коротко основной),

+ 2 рубля за каждый адрес

Работа не пыльная, однако

Требуется аккуратность и внимательность - отбор по всем поисковым фразам (фразы будут предоставлены)

Проверку осуществляю выборочно, однако эффективно

Если косяк. Не существующее предприятие, несуществующая ссылка, нескопированный факс при наличии или один телефон при указании двух на странице, то -100 рублей. Надеюсь, что до этого не дойдет и Вы сделаете все без ошибок.

Оплата Яндекс рубли (предпочтительнее) или Вебмани

С деньгами проблем нет.

Так, что буду рад, если Вы поможете мне , а я Вам :-)

Если поиск будет качественный по критериям, то все остальные города за Вами. А их больше 20-ти, включая Питер и Москву. В Питере по критериям отбора от 5000 предприятий, Москву даже боюсь представить сколько.

P.S. В личку писать не надо.

Все сообщения я просматриваю и очень внимательно...

Спасибо за участие в тендере.