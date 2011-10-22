Наполнение форума по психологии

Всем доброго дня.

После смены дизайна форума psydom тчк ru/forum и оттока пользователей (форум фактически не функционировал) требуются постеры.

Учитывая что проект не коммерческий, а скорее для души, соответственно приглашаются фрилансеры, которые увлекаются психологией и/или имеют к ней непосредственное отношение.

По форуму - до 5-15 осмысленных сообщений от каждого участника в день (количество новых тем от каждого участника не более 2-х в день).

При публикации новых тем не допускается "тупой" копи-паст. Минимум оч хороший рерайт, максимум что-нибудь новенькое :)

Короткие и глупые сообщения не оплачиваются.

Оплата на этапе знакомства (если я с вами не работал по этому или другим проектам): новая тема или пост 2,5 руб. Оплата при работе с "проверенными" людьми оговаривается индивидуально.

Свои предложения оставляете в проекте, сразу указывая сроки и сумму. Личку и аську не спамить - сразу в игнор. (предложения скрыты)

Предпочтение отдается людям знакомым с психологией и любящие психологию :-)

Нужно неформальное общение, но со знанием темы.

П.С. Прошу не предлагать Ваши цены если они больше чем указано в проекте. На начальном этапе сотрудничество это невозможно.

П.П.С. Оплата 1 раз в 2 недели одним платежом ЯД или WMR.