Приватно для MegaMozg169. Сбор базы данных в XLS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка125 просмотров

Сбор базы данных поставщиков товаров.

Задача - собрать в xls базу данных фирм-поставщиков, осуществляющих свои оптовые поставки в Москве и МО.

Собирать как минимум нужно такую инфу:

1. Название.

2. Сайт (если есть).

3. Источник, откуда взята информация (каталог, желтые страницы и т.п.)

4. Поставщик / производитель / неизвестно.

5. Разделы номенклатуры товаров, представленных данной компанией.

6. Контактная информация. (адрес, телефон, факс, эл.почта, ICQ, Skype - всё, что известно).

7. Если у компании есть сайт - информация о наличии собственого интернет-магазина и его посещаемости.

Таблица должна позволять делать фильтрацию поставщиков по номенклатуре.

Окончательную форму таблицы согласую с исполнителем.

14 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MegaMozg169
Владимир 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$220
5 дней
Владимир - исключительно исполнителен, техничен, педантичен в вопросах выполнения сложного задания по сбору, анализу и итоговому представлению материалов. Я впервые получил такое удовольствие от сотрудничества, казалось бы по унылому мероприятию - сбору данных в табличной форме. Итог может показать сам исполнитель, я лишь могу дать личную рекомендацию.
Александр - надёжный заказчик. Оплата - в срок и в обговоренном размере. Не первый проект делал для этого заказчика.

Заявки фрилансеров

MegaMozg169
Владимир 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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