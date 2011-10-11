Приватно для MegaMozg169. Сбор базы данных в XLS

Владимир - исключительно исполнителен, техничен, педантичен в вопросах выполнения сложного задания по сбору, анализу и итоговому представлению материалов. Я впервые получил такое удовольствие от сотрудничества, казалось бы по унылому мероприятию - сбору данных в табличной форме. Итог может показать сам исполнитель, я лишь могу дать личную рекомендацию.