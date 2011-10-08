Сбор информации из статей

Нужно сделать выборку из статей и материалов по финансовому кризису. Статьи и материалы по финансовому кризису вы должны найти самостоятельно.

Нужны конкретные ответы на эти вопросы:

1) кто сильнее всего пострадал от финансового кризиса 2008 года

2) как подготовиться к ФинКризису - практические шаги

3) что делать во время фин кризиса

4) как заработать на фин кризисе

5) Как сохранить свои деньги, свою работу и свой бизнес

6) как предприятию пройти сквозь глобальный финансовый кризис - антикризисный план, что делать

Все нужно подготовить в отчете. в таком формате:

- Вопрос на который даете ответ, ниже сама выжимка со статьи, и ниже ссылка на саму статью.

По каждому вопросу нужно хотя бы 5-6 выжимок из разных источников. Главное - полезность информации

Свои предложения пишите только под проектом, обязательно указывайте цену, сроки и свой контактный скайп.