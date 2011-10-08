Сбор информации из статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок264 просмотра

Нужно сделать выборку из статей и материалов по финансовому кризису. Статьи и материалы по финансовому кризису вы должны найти самостоятельно.

Нужны конкретные ответы на эти вопросы:

1) кто сильнее всего пострадал от финансового кризиса 2008 года

2) как подготовиться к ФинКризису - практические шаги

3) что делать во время фин кризиса

4) как заработать на фин кризисе

5) Как сохранить свои деньги, свою работу и свой бизнес

6) как предприятию пройти сквозь глобальный финансовый кризис - антикризисный план, что делать

Все нужно подготовить в отчете. в таком формате:

- Вопрос на который даете ответ, ниже сама выжимка со статьи, и ниже ссылка на саму статью.

По каждому вопросу нужно хотя бы 5-6 выжимок из разных источников. Главное - полезность информации

Свои предложения пишите только под проектом, обязательно указывайте цену, сроки и свой контактный скайп.

14 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Татьяна отлично справилась с заданием, учла все пожелания. Порадовала скорость и качество выполнения работы, практически не было доработок. Работа понравилась, будем дальше сотрудничать.
Очень ответственный, корректный и порядочный заказчик! Четкое задание и своевременная оплата. Осталась довольна сотрудничеством! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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