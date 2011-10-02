Необходимо перенести с одного сайта информацию, представленную в виде HTML таблицы, на другой сайт. Сайт, на который будет перемещена информация, содержит несколько разделов. В данные разделы необходимо будет перенести нужную HTML таблицу с изменением ссылок. ...
Наполнение интернет-магазина автозапчастей
Добрый день
Есть сайт поставщика, весь ассортимент нужно перенести в интернет магазин на Virtuemart
количество товаров >5000
Жду предложений по срокам и стоимости
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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