Перенос информации с одного сайта на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок273 просмотра

Необходимо перенести с одного сайта информацию, представленную в виде HTML таблицы, на другой сайт. Сайт, на который будет перемещена информация, содержит несколько разделов. В данные разделы необходимо будет перенести нужную HTML таблицу с изменением ссылок.

Стоимость работ:

30$-при выполнении в течении суток;

20$-при выполнении в течении двух дней.

Объем информации: примерно 100 файлов по 1,5 Мб.

Более подробная информация при обращении.

В приложенном файле примерный образец таблицы.

HTML
14 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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