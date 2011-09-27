Перенос информации с одного сайта на другой

Необходимо перенести с одного сайта информацию, представленную в виде HTML таблицы, на другой сайт. Сайт, на который будет перемещена информация, содержит несколько разделов. В данные разделы необходимо будет перенести нужную HTML таблицу с изменением ссылок.

Стоимость работ:

30$-при выполнении в течении суток;

20$-при выполнении в течении двух дней.

Объем информации: примерно 100 файлов по 1,5 Мб.

Более подробная информация при обращении.

В приложенном файле примерный образец таблицы.