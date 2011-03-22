Smitterito

Необходимо написание сообщений на форуме о заработке в интернете. Сообщения могут быть любого содержания но не слишком короткие и в темму ветки форума. Сообщения должны быть адекватными, в некоторых случаях полезны ...
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Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужно написать определенное количество отзывов об услугах конкретных Адвокатов, Юр. агентств, и т.п. С последующим их размещением на общественных форумах. Желательно, что бы вы уже имели успешный опыт ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые, фрилансеры! Требуется рерайт статей по теме продаж в бизнесе. Пишите сколько стоит Ваша работа, и оставляйте свой e-mail для связи. С уважением, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужен человек на длительный период времени, для выполнения курсовых проектов по предмету "Деталі машин та основи конструювання". Курсовые проекти состоят из записки (полный расчет), ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужно написать определенное количество отзывов об услугах конкретных Адвокатов, Юр. агентств, и т.п. Желательно что бы вы уже имели успешный опыт работы с услугами, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужно написать 20 коротких (3-4 абзаца, до 1000зн) отзывов (возможно и более) об интернет-магазине всевозможных электронных гаджетов. В дальнейшем если работа будет успешно ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать несколько небольших статей-отзывов о сервисе по учету домашних финансов. Пишите за сколько готовы выполнить работу (кол. руб за 1 статью). Обязательные требования: Показать примеры готовых статей на финансовую ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад