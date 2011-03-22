Smitterito

Евгений Smitterito

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Написание сообщений на форумах

    $50

    Необходимо написание сообщений на форуме о заработке в интернете. Сообщения могут быть любого содержания но не слишком короткие и в темму ветки форума. Сообщения должны быть адекватными, в некоторых случаях полезны ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание отзывов о юр. услугах

    Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужно написать определенное количество отзывов об услугах конкретных Адвокатов, Юр. агентств, и т.п. С последующим их размещением на общественных форумах. Желательно, что бы вы уже имели успешный опыт ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт статей по продажам

    Здравствуйте уважаемые, фрилансеры! Требуется рерайт статей по теме продаж в бизнесе. Пишите сколько стоит Ваша работа, и оставляйте свой e-mail для связи. С уважением, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автор курсовых проектов по деталям машин

    Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужен человек на длительный период времени, для выполнения курсовых проектов по предмету "Деталі машин та основи конструювання". Курсовые проекти состоят из записки (полный расчет), ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отзывы о юридических услугах

    Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужно написать определенное количество отзывов об услугах конкретных Адвокатов, Юр. агентств, и т.п. Желательно что бы вы уже имели успешный опыт работы с услугами, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны отзывы об интернет-магазине

    Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужно написать 20 коротких (3-4 абзаца, до 1000зн) отзывов (возможно и более) об интернет-магазине всевозможных электронных гаджетов. В дальнейшем если работа будет успешно ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно написать статью-отзыв

    Нужно написать несколько небольших статей-отзывов о сервисе по учету домашних финансов. Пишите за сколько готовы выполнить работу (кол. руб за 1 статью). Обязательные требования: Показать примеры готовых статей на финансовую ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад