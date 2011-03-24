Автор курсовых проектов по деталям машин

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры!

Нужен человек на длительный период времени, для выполнения курсовых проектов по предмету "Деталі машин та основи конструювання".

Курсовые проекти состоят из записки (полный расчет), и 4х листов формата А1. Выполнение чертижей возможно как в КОМПАС'е так и в AutoCAD'е. Оформление записки в Word'е, на украинском языке.

Вам будет выслано: пример выполнения работы, методические указания, а так же список учебников которые могут быть зайдествованы.

Если Вас заинтересовала такая работа, оставьте свой e-mail для связи с Вами.

С уважением, Евгений

13 лет назад
Smitterito
Евгений 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад