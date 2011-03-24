Автор курсовых проектов по деталям машин

Срочно требуются авторы для написания работ по таким дисциплинам как экономика и финансы, статистика и бухучет! Стучатся в аську 370-338-702 анкеты можно присылать на электронную почту [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры!
Нужен человек на длительный период времени, для выполнения курсовых проектов по предмету "Деталі машин та основи конструювання".
Курсовые проекти состоят из записки (полный расчет), и 4х листов формата А1. Выполнение чертижей возможно как в КОМПАС'е так и в AutoCAD'е. Оформление записки в Word'е, на украинском языке.
Вам будет выслано: пример выполнения работы, методические указания, а так же список учебников которые могут быть зайдествованы.
Если Вас заинтересовала такая работа, оставьте свой e-mail для связи с Вами.
С уважением, Евгений
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