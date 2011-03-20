Приглашаем к постоянному сотрудничеству

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт27 заявок407 просмотров
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Приглашаем к постоянному сотрудничеству преподавателей вузов, аспирантов, студентов последних курсов, выпускников, а также всех, кто имеет опыт в написании научно-исследовательских работ (рефератов, курсовых работ, дипломных работ, диссертаций). График работы – свободный, оплата сдельная, до 2000 у.е. (в зависимости от кол-ва написанных работ, их сложности, сроков и т.д.) Авторам, работающим на постоянной основе выплачиваются премии, возможно оформление по трудовой. Ждем ваших откликов.

13 лет назад
studgood21
Евгений 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад