По техническим дисциплинам требуются. Наши требования к исполнителям: своевременное выполнение работ (без задержек), ответственность, исполнительность, аккуратность, возможность связаться с Вами в любой момент (телефон, e-mail, ICQ), уверенный пользователь ПК, опыт работы в данной сфере. Мы предлагаем:достойную оплату ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы по психологии и педагогике для долговременного сотрудничества.
Интересует качественное написание дипломов и курсовых с практической частью: обработка методик, эмпирика.
От вас: опыт, качество и соответствие требованиям!
От меня: достойная оплата и постоянные заказы!
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Компания Za4teno.ru проводит дополнительный набор авторов для написания студенческих работ. Специальности: юриспруденция химия реклама и PR маркетинг социология остальные специальности также рассматриваются. просьба перед тем, как подавать заявку, ознакомиться с условиями сотрудничестваРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуются авторы для выполнения студенческих работ по различным дисциплинам. Резюме присылайте на почту [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуются авторы студенческих работ по начертательной геометрии.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуются специалисты по написанию контрольных работ по химииРефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
СРОЧНО!!! Необходимо откорректировать практику в соответствии с недавно принятыми законами. Жду отклики на почту [email protected] С уважением, Светлана.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Потрібні виконавці студентських робіт (курсових, дипломів) українською мовою під замовлення. Бажано з досвідом виконання подібних робіт. Позглянемо всі варіанти. Від вас потрібно вислати резюме з наступною інформацією: 1) ПІБ 2) Країна, місто проживання 3) Контактні дані 4) Освіта 5) Список дисциплін, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Проводится дополнительный набор на вакансию «Автор студенческих работ». Нужны авторы по экономическим дисциплинам, умеющие выполнять расчеты и практические задания по менеджменту, маркетингу, а также по юридическим дисциплинам, психологии и педагогике, социологии и техническим дисциплинам. Особенно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен исполнитель курсовых работ по маркетингу и экономике (объем 30 л). Подавая заявку, укажите свою цену и сроки.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Для решения контрольных работ, курсовых работ, выполнения дипломных проектов и(или) требуется автор-исполнитель по логистике. Качества: 1. Оперативность 2. Ответственность 4. Пунктуальность Оплата договорная.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад