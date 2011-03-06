Авторы по психологии и педагогике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок265 просмотров
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Требуются авторы по психологии и педагогике для долговременного сотрудничества.

Интересует качественное написание дипломов и курсовых с практической частью: обработка методик, эмпирика.

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13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад