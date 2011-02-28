Требуется практикующий бухгалтер (бюджетный учет)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

СРОЧНО!!!

Необходимо откорректировать практику в соответствии с недавно принятыми законами.

Жду отклики на почту [email protected]

С уважением, Светлана.

13 лет назад
99561
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад