Нужны репетиторы по всем языкам и предметам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт15 заявок271 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для нашего проекта онлайн-репетиторы.рф требуются репетиторы по Skype для французского, английского, физики, химии и др. предметов. Срочно.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, всех заносим в базу.

Стоимость 60 минут - 300 рублей.

13 лет назад
Ghostru
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад