Приглашаем к сотрудничеству преподавателей

Требуются специалисты по написанию студенческих работ по техническим дисциплинам. Опыт обязателен! Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству. С Вашей стороны - порядочность, ответственность, профессионализм. С нашей - своевременная достойная оплата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к постоянному сотрудничеству преподавателей вузов, аспирантов, студентов
последних курсов, выпускников, а также всех, кто имеет опыт в написании научно-
исследовательских работ (рефератов, курсовых работ, дипломных работ, диссертаций). График
работы – свободный, оплата сдельная, до 2000 у.е. (в зависимости от кол-ва написанных работ, их
сложности, сроков и т.д.) Авторам, работающим на постоянной основе выплачиваются премии,
возможно оформление по трудовой. Свои отклики и резюме присылать на электронную почту:
maks-ves(собака)mail.ru.
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