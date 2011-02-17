Приглашаем к сотрудничеству преподавателей

Приглашаем к постоянному сотрудничеству преподавателей вузов, аспирантов, студентов

последних курсов, выпускников, а также всех, кто имеет опыт в написании научно-

исследовательских работ (рефератов, курсовых работ, дипломных работ, диссертаций). График

работы – свободный, оплата сдельная, до 2000 у.е. (в зависимости от кол-ва написанных работ, их

сложности, сроков и т.д.) Авторам, работающим на постоянной основе выплачиваются премии,

возможно оформление по трудовой. Свои отклики и резюме присылать на электронную почту:

maks-ves(собака)mail.ru.