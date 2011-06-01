Авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт18 заявок517 просмотров
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Приглашаю к сотрудничеству авторов студенческих работ: технические, экономические, юридические специальности и др.

Работа на взаимовыгодных условиях. Присылайте резюме на [email protected]

Рассмотрю варианты сотрудничества, предложенные вами.

Наличие опыта обязательно. Доступные контакты, часто проверяемая почта. Ответственность, исполнительность, желание работать!!!!!!!!!!!!

Безответственным людям, а также не отвечающим за свои работы просьба, не беспокоить!

13 лет назад
Loranda
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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