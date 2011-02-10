Приглашаю к сотрудничеству авторов студенческих работ: технические, экономические, юридические специальности и др. Работа на взаимовыгодных условиях. Присылайте резюме на [email protected] Рассмотрю варианты сотрудничества, предложенные вами. Наличие опыта обязательно. Доступные контакты, часто проверяемая почта. Ответственность, исполнительность, ...
Требуются авторы студенческих работ автодело
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