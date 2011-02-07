Мы приглашаем к сотрудничеству авторов (преподавателей, выпускников, учащихся Вузов), имеющих опыт написания научных работ. Место Вашего жительства значения не имеет. Мы предлагаем стабильные высокие сдельные расценки, постоянные заказы в соответствии с дисциплинами, которые у Вас получаются наилучшим образом. Выплата гонорара происходит по исполнению заказа. Мы приглашаем на работу или к сотрудничеству, выпускников, учащихся Вузов и преподавателей.

Основные направления работы- (ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, РЕФЕРАТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ, Бизнеспланы, Решение задач) по социологии, психологии и педагогике,спецпсихологии, истории, латинскому, английскому и немецкому языку, БЖД,, информатике,все гуманитарные предметы,готовые курсовые и дипломные по логопедии.

Обязательные требования к соискателям:

* Высшее образование, либо обучение в Вузе (не менее 5-го курса)

* Опыт в сфере написания работ не менее 1 год

* Наличие доступа в Интерне

* Ответственность и умение трудиться

* Дополнительные навыки приветствуются

Порядок работы:

Работа происходит через электронную почту. Вы получаете по электронной почте заказы от диспетчера. Обращаем Ваше внимание, что у нас предъявляются очень высокие требования как к качеству работ, так и к срокам их сдачи. Клиентура это знает, в связи с чем нам доверяют. Формальный подход по принципу - "эта работа идет заочникам - и так сойдет" полностью исключен. Оплата по всем работам сдельная и зависит от выработки. Если Вас заинтересовало наше предложение - будем рады работать вместе!

Оставляем заявку тут!