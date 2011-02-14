Приглашаю к сотрудничеству авторов студенческих работ: технические, экономические, юридические специальности и др. Работа на взаимовыгодных условиях. Присылайте резюме на [email protected] Рассмотрю варианты сотрудничества, предложенные вами. Наличие опыта обязательно. Доступные контакты, часто проверяемая почта. Ответственность, исполнительность, ...
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Требуются исполнители учебных работ!
Компания «Отличник.ru» приглашает к долгосрочному сотрудничеству авторов студенческих работ по различным дисциплинам (для выполнения контрольных, курсовых, дипломных и др. учебных работ).
Требования:
- высшее образование;
- личные качества: ответственность, исполнительность;
- знание программ Microsoft Word, Excel;
- постоянный доступ к сети Internet.
Резюме отправляйте на e-mail: [email protected]
Обязательно укажите:
1. Ф.И.О. (полностью);
2. Страна, город;
3. контактные данные (если № мобильного телефона, то указывайте оператора);
4. ВУЗ, который вы заканчивали, специальность;
5. Подробный перечень дисциплин и видов работ, которые вы можете писать;
6. Стоимость работ, в зависимости от вида;
7. Сроки выполнения.
Подробности сотрудничества – после рассмотрения резюме.
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