Специалисты по написанию студ работ на заказ

Требуются авторы работ по следующим ТЕХНИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ специальностям:

- автодело

- автоматика, автоматизация

- антропология, археология

- архитектура, строительство, ПГС

- география, геодезия, геология, природопользование

- гидравлика

- детали машин

- дороги, мосты, тоннели

- ж/б и металлоконструкции

- мат. лаб, статистика, методы

- материаловедение

- машины

- метрология

- механика (любая)

- микроэлектроника

- оптика

- прикладная математика, механика

- проектирование, расчеты

- радиотехника, радиоэлектроника

- редуктор

- сопромат

- строительная механика

- теория колебаний, механизмов, эл.цепей

- теомех, теорвер

- теплотехника, теплопередача, термодинамика

- чертежи (Компас, Автокад)

- электротехника, электроника, электрооборудование

- энергетика

- бухгалтерский учет

- АХД

- банки

- финансовый анализ

- менеджмент

- маркетинг

- налогообложение

- теория организации

- логистика

- а также по любым другим дисциплинам

русский, англ языки

Чтобы попасть в нашу базу, заполните, пожалуйста, следующую анкету

и отправьте ее на [email protected], указав в теме письма "Сотрудничество анкета исполнителя Фамилия":

1. Страна, Город

2. ФИО (полностью)

3. Контактные телефоны (с указанием всех кодов):

4. E-mail:

5. ВУЗ, который вы заканчивали, специальность, тема диплома

6. 2е ВО (если есть), специальность, тема диплома

7. Подробный список дисциплин, по которым вы могли бы выполнять работы с указанием уровня: "реферат-курсовая", "вплоть до диплома".

Условия сотрудничества будут высланы вам при первом закрепленном за вами заказе

С вами будут работать 2 менеджера рассылка работ производится на почту