Требуются специалисты по написанию студенческих работ по техническим дисциплинам. Опыт обязателен! Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству. С Вашей стороны - порядочность, ответственность, профессионализм. С нашей - своевременная достойная оплата.
Специалисты по написанию студ работ на заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы работ по следующим ТЕХНИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ специальностям:
- автодело
- автоматика, автоматизация
- антропология, археология
- архитектура, строительство, ПГС
- география, геодезия, геология, природопользование
- гидравлика
- детали машин
- дороги, мосты, тоннели
- ж/б и металлоконструкции
- мат. лаб, статистика, методы
- материаловедение
- машины
- метрология
- механика (любая)
- микроэлектроника
- оптика
- прикладная математика, механика
- проектирование, расчеты
- радиотехника, радиоэлектроника
- редуктор
- сопромат
- строительная механика
- теория колебаний, механизмов, эл.цепей
- теомех, теорвер
- теплотехника, теплопередача, термодинамика
- чертежи (Компас, Автокад)
- электротехника, электроника, электрооборудование
- энергетика
- бухгалтерский учет
- АХД
- банки
- финансовый анализ
- менеджмент
- маркетинг
- налогообложение
- теория организации
- логистика
- а также по любым другим дисциплинам
русский, англ языки
Чтобы попасть в нашу базу, заполните, пожалуйста, следующую анкету
и отправьте ее на [email protected], указав в теме письма "Сотрудничество анкета исполнителя Фамилия":
1. Страна, Город
2. ФИО (полностью)
3. Контактные телефоны (с указанием всех кодов):
4. E-mail:
5. ВУЗ, который вы заканчивали, специальность, тема диплома
6. 2е ВО (если есть), специальность, тема диплома
7. Подробный список дисциплин, по которым вы могли бы выполнять работы с указанием уровня: "реферат-курсовая", "вплоть до диплома".
Условия сотрудничества будут высланы вам при первом закрепленном за вами заказе
С вами будут работать 2 менеджера рассылка работ производится на почту
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