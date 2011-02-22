Требуются авторы студенческих и научных работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Vip-univer проводит дополнительный набор авторов студенческих и научных работ по различным дисциплинам.

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Список дисциплин, по которым Вы готовы выполнять работы и их сложность (от реферата до диссертации)

Просьба анкеты отправлять на электронный ящик MLPL1982 @ yandex.ru

13 лет назад
Vip-univer
Мария 
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад