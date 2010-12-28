Необходимо создание сайта под ключ. Тематика: написание курсовых, дипломных, диссертаций. Он должен быть функциональным, содержательным. Что-то наподобие http://www.zaochnik.com. Также необходимо продвижение сайта. Срок создания сайта - 1 месяц. Необходим интересный логотип.
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Vip-univer проводит дополнительный набор авторов студенческих и научных работ по различным дисциплинам. От Вас - заполнение мини-анкеты: ФИО (полностью) Страна, город проживания Контактные данные Электронная почта Образование Список ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист для помощи в написании курсовой работы по экономике. Просьба высылать краткое резюме. Детали обсудим при личной переписке. [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать сайт по написанию научных работ, диссертаций под ключ и наполнением текстовой информации.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Компания VIP-univer приглашает к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт написания дипломных, курсовых, контрольных и других работ. Для того, чтобы войти в нашу команду авторов, Вам необходимо ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна раскрутка сайта http://vip-univer.com.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад